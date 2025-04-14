Ростовский автовокзал «Центральный» сработал с убытками в 2024 году

Автовокзал «Центральный», открывшийся в Ростове-на-Дону летом 2024 года на месте бывшего аэропорта, завершил первый год работы с убытком. По данным системы «СПАРК-Интерфакс» его выручка за 12 месяцев 2024 года составила 4,9 млн руб., тогда как себестоимость услуг превысила 78,7 млн. В итоге чистый убыток достиг 76,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Для сравнения: выручка АО «Донавтовокзал» минувшем году составила 442,8 млн руб. а пригородный «Ростдонавтовокзал» за 12 месяцев 2024 года сработал с чистой прибылью в 63,4 млн руб.

Сейчас автовокзал «Центральный» обслуживает 10 маршрутов по Ростовской области, в т.ч. Новочеркасск, Волгодонск, Багаевская, Зимовники, а также более десятка межрегиональных и международных направлений — Москва, Мариуполь, Луганск, Ялта, Нефтекумск и т.д.

В 2025 году был открыт международный маршрут Ростов-на-Дону — Минск, который заработал в конце февраля.

Валентина Любашенко