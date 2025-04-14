Глава Ростова дал департаменту транспорта неделю на улучшение ситуации с перевозками

Глава Ростова Александр Скрябин потребовал от городского департамента транспорта улучшить ситуацию с общественными перевозками. Соответствующее поручение градоначальник дал руководителю департамента Вадиму Шкабарне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«У него неделя на то, чтобы исправить ситуацию и обеспечить качественные изменения транспортного обслуживания в городе», - написал Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

По его словам, проблемы общественного транспорта обсуждались сегодня на планерном совещании. «Ситуация продолжает вызывать беспокойство. Как и вас, меня это не устраивает», - отметил градоначальник.

Сергей Иванов