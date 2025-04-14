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Следователи проводят проверку после нападения собаки на детей в Ростове

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападением собаки на детей. Об этом сообщает региональное управление СК.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Происшествие случилось в Ростове.

Согласно сообщению, глава ведомства обратил внимание на этот случай после появления в социальных медиа информации о нападении агрессивной собаки на двух детей около одной из детских площадок. Детям причинены телесные повреждения, они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Следователи начали проверку.

Другие подробности происшествия не уточняются.

Сергей Иванов

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