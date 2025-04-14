На Дону сельским работникам культуры будут выплачивать 2 миллиона рублей подъемных

Переехавшие в донские села или малые города работники культуры получат единовременную выплату в размере 2 млн руб.: 1 млн руб. – по федеральной программе «Земский работник культуры» и 1 млн. руб. – из регионального бюджета, сообщила пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Подъемные» предусмотрены для сотрудников сферы культуры, приехавших на работу в сельские населённые пункты, рабочие посёлки, посёлки городского типа или города с численностью до 50 тыс. жителей, говорится в сообщении.

Получить федеральную выплату молодые специалисты смогут на конкурсной основе. Выплата будет нецелевой, то есть потратить ее можно по своему усмотрению. Условие для участников программы – проработать в сельском учреждении культуры надо будет не менее пяти лет.

«Рассчитываем, что дополнительная региональная выплата поможет решить проблему дефицита кадров на селе, послужит стимулом для привлечения специалистов в организации культуры, поднимет престиж профессии»,– акцентировал Юрий Слюсарь.

Валентина Любашенко