Главные новости к утру 12 апреля

Владимир Путин и Стив Уиткофф обсудили аспекты мирного урегулирования конфликта на Украине. Что именно говорили собеседники — неизвестно, господин Песков заявлял, что эти переговоры носят закрытый характер. Встреча сторон состоялась в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге и продлилась более четырех часов. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры прошли успешно.

The Times написала, что спецпосланник президента США генерал Кит Келлог предложил поделить Украину на зоны влияния между Россией, Британией и Францией. В интервью он сравнил свой замысел с тем, как страны-победители разделили Берлин после Второй мировой войны. Позже генерал объяснил, что не имел в виду раздел Украины, и заявил, что газета исказила его слова.

Второму фигуранту по делу генерала Ивана Попова — бизнесмену Сергею Моисееву — прокуратура попросила дать 5,5 года лишения свободы, а также оштрафовать его на 500 тыс. руб. Обвинение считает, что он помогал генералу сбывать краденый металл.

Reuters написал, что Белый дом потребовал от Киева передать США контроль над газопроводом «Газпрома», который проходит по территории Украины в Европу. Это требование появилось в проекте соглашения о полезных ископаемых. Переговоры по этому вопросу прошли 11 апреля. Источник агентства отметил, что стороны на этой встрече были настроены крайне враждебно друг к другу.

Умер режиссер «Рэмбо: первая кровь» Тед Котчефф. Об этом сообщила семья режиссера. Ему было 94 года.

Умер кинокритик Юрий Гладильщиков. Ему было 63 года. О смерти сообщила его дочь.