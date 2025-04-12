Умер кинокритик Юрий Гладильщиков

Стало известно о смерти кинокритика Юрия Гладильщикова. О смерти сообщила его дочь, Анастасия Гладильщикова.

«7 апреля умер мой папа... Он не хотел звать никого на похороны, поэтому мы с мамой сообщаем только сегодня»,— написала она в своем Telegram-канале.

Господин Гладильщиков родился в 1961 году в Краснодаре. В 1983-м он окончил факультет журналистики МГУ по специальности «Театральная критика». В 1986—1991 годах был главой отдела искусства в «Литературной газете». Вел передачу «Кинопанорама».

Он печатался в «Московском комсомольце», «Ведомостях», «Независимой газете», журналах «Русский Newsweek» The New Times, Forbes, Playboy, газете «Московские новости» и в других изданиях.

В 1993-м удостоен премии «Золотой овен», которую ежегодно присуждали российским кинематографистам. В 2014 году господин Гладильщиков подписал письмо российских кинематографистов в поддержку Украины.