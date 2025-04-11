Глава РФПИ Дмитриев назвал продуктивными переговоры с Уиткоффом

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры президента Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа прошли успешно. Пост об этом он выложил в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters Глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Владимир Путин и Стив Уиткофф сегодня, 11 апреля, обсуждали аспекты мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Что именно говорили собеседники — неизвестно, господин Песков заявлял, что эти переговоры носят закрытый характер. Встреча сторон состоялась в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге и продлилась более четырех часов.

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «Море неясности».