Второму фигуранту по делу генерала Попова попросили 5,5 лет лишения свободы

Прокуратура попросила Тамбовский гарнизонный военный суд дать бизнесмену Сергею Моисееву 5,5 лет лишения свободы, а также оштрафовать его на 500 тыс. руб. Предприниматель вместе с генерал-майором Иваном Поповым проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). О просьбе прокуратуры ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Следствие считает, что фигуранты причастны к краже 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката, которые закупала военно-гражданская администрация Запорожской области. Генерал Попов, следует из материалов дела, запрашивал больше металла для строительства оборонительных сооружений, чем требовалось. Излишки сбывал его сообщник — Сергей Моисеев, считают следователи. Генерала также обвиняют в служебном подлоге (ст. 292 УК РФ).

Недавно генерал Попов попросился на СВО. Второй Западный окружной военный суд оставил его под стражей.

Подробности — в материале «Ъ» «"Я требую справедливости"».