Келлог предложил поделить Украину, как Берлин в 1945-м

Спецпосланник президента США генерал Кит Келлог предложил поделить Украину на зоны контроля. По его замыслу, российские войска могут контролировать восточную часть Украины, а англо-французский контингент может разместиться к западу от реки Днепр.

«Это могло бы выглядеть почти как в Берлине после Второй мировой войны, когда у вас была русская зона, французская зона, британская зона, американская зона»,— сказал господин Келлог. Его слова приводит The Times.

Также генерал предложил создать демилитаризованную зону вдоль сегодняшней линии соприкосновения. Глубина ее буферной зоны может составлять 15 км с каждой стороны, сказал спецпосланник. Он считает, что появление западного контингента не будет провокационным для России, поскольку Украина — большая страна, на которой можно разместить несколько армий. Впрочем, он допускает, что президент России Владимир Путин может не одобрить эту идею.

При этом господин Келлог посоветовал Франции и Великобритании, которых он видит в качестве контролирующих территории Украины сторон, не рассчитывать на поддержку со стороны США. «Всегда планируйте худший вариант»,— сказал специальный посланник американского президента.