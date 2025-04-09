Главные новости за 9 апреля. Белгород, Воронеж, Тамбов, Липецк, Курск
Мирный житель погиб от удара дрона в белгородском райцентре Красная Яруга
Михаил Ефремов покинул исправительную колонию в Белгородской области
Бутурлиновский ЛВЗ в Воронежской области увеличил выручку в 15 раз за год
Спикер гордумы Тамбова Елена Леонова возглавит местное отделение «Родины»
«Белогорье» выбыло из борьбы за первое место в волейбольной Суперлиге
Воронежский «Спецстрой» обжаловал торги на достройку липецкого дома престарелых
15 тыс. курян собираются вернуться в приграничный Глушковский район
ДСК планирует финальную очередь ЖК «Европейский» в Воронеже за 3,2 млрд