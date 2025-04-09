Главные новости за 9 апреля. Белгород, Воронеж, Тамбов, Липецк, Курск

Мирный житель погиб от удара дрона в белгородском райцентре Красная Яруга

Михаил Ефремов покинул исправительную колонию в Белгородской области

Бутурлиновский ЛВЗ в Воронежской области увеличил выручку в 15 раз за год

Спикер гордумы Тамбова Елена Леонова возглавит местное отделение «Родины»

«Белогорье» выбыло из борьбы за первое место в волейбольной Суперлиге

Воронежский «Спецстрой» обжаловал торги на достройку липецкого дома престарелых

15 тыс. курян собираются вернуться в приграничный Глушковский район

ДСК планирует финальную очередь ЖК «Европейский» в Воронеже за 3,2 млрд