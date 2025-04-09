«Белогорье» выбыло из борьбы за первое место в волейбольной Суперлиге

Третий матч полуфинальной серии волейбольной Суперлиги между петербургским «Зенитом» и «Белогорьем» завершился со счетом 3:1 (25:27, 25:22, 25:18, 25:22). Он прошел в Санкт-Петербурге 8 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с последнего матча между ВК «Белогорье» и петербургским «Зенитом» в Суперлиге

Фото: ВК «Белогорье» Фото с последнего матча между ВК «Белогорье» и петербургским «Зенитом» в Суперлиге

Фото: ВК «Белогорье»

В команде гостей отличились капитан Павел Тетюхин, заработавший 21 очко, Мохамед Аль Хачдади (14 очков) и Георгий Заболотников (12 очков). Среди хозяев площадки самыми результативными игроками стали Владислав Бабкевич (22 очка), Марлон Янт (17 очков) и Егор Клюка (14 очков).

Итоговый счет серии 3:0 в пользу «Зенита». В связи с этим «Белогорье» выбывает из борьбы за первое место, команда будет сражаться с ленинградским «Динамо» за бронзовые медали. «Бронзовая серия» начнется на временной домашней арене белгородцев в Туле 16 апреля.

Как «Белогорье» закончило предыдущий сезон Суперлиги — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова