ДСК планирует финальную очередь ЖК «Европейский» в Воронеже за 3,2 млрд

АО «Специализированный застройщик "Энергоавтомат"» (входит в ГК «Домостроительный комбинат», основатель — сенатор Сергей Лукин), приступает к финальному этапу возведения жилого комплекса «Европейский» в историческом центре Воронежа. Речь о строительстве двухподъездного дома на 28 этажей (83,4 м) на улице Красных партизан, 4. Планируемая стоимость строительства — 3,2 млрд руб. Ввод в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2027 года. Строительство осуществляется без привлечения генерального подрядчика, следует из опубликованной проектной декларации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Земельный участок под застройку площадью 14 тыс. кв. м находится в собственности у ДСК. На придомовой территории планируется пять детских и две спортивных площадки, а также — две контейнерных площадки и зона для отдыха взрослых. Собственных машиномест будет 320, гостевых — ни одного.

Здание будет выполнено в монолитном железобетонном каркасе со стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки). Общая площадь высотки составит 29,5 тыс. кв. м, а жилая — 21,6 тыс. кв. м. В доме предусмотрено 380 квартир от одной до трех комнат. Они будут продаваться с использованием эскроу-счетов. Выдача ключей запланирована на 30 июня 2028 года. Согласно данным с сайта застройщика, однокомнатные квартиры площадью от 39 кв. м. в соседнем доме ЖК начинаются от 8,7 млн руб. (220 тыс. руб. за 1 кв. м).

Общий объем площади четырех очередей жилого комплекса «Европейский» от СЗ «ДСК» может составить 160 тыс. кв. м. Согласно изначальным параметрам проекта, на 4,64 га планируется поселить 9,8 тыс. человек и возвести 101 тыс. кв. м квартир. Ранее многоэтажки достигали максимум 25 этажей, что делает здание последней очереди самым высоким в проекте.

О проекте оренбургского застройщика по строительству двух многоэтажек в Тамбове за 2,3 млрд — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова