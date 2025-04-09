15 тыс. курян собираются вернуться в приграничный Глушковский район

15 тыс. жителей Глушковского района Курской области планируют вернуться домой после «стабилизации обстановки в регионе». Об этом сообщил Александр Хинштейн в своем Telegram-канале после проведения стратсессии с депутатами, главами муниципалитета и сельсоветов. Район регулярно подвергается обстрелам с 2022 года.

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По данным господина Хинштейна, большинство курян, планирующих вернуться, находятся в трудоспособном возрасте. До событий августа 2024 года в районе проживало порядка 20 тыс. человек.

Около 540 домов признаны непригодными для жилья, около 3 тыс. жилых помещений получили повреждения. Самые крупные предприятия района — сахарный и спиртовой заводы, агрокомплекс — готовы возобновить работу «при стабилизации ситуации».

В Глушково разрушены школа и детская школа искусств, серьезно пострадали транспортная инфраструктура, больница, краеведческий музей, магазины, газопроводы, электроподстанции, водонапорные башни и другие объекты.

Для восстановления инфраструктуры предстоит значительная работа по разминированию территории. «Только за 7 апреля в приграничье было обезврежено более 8 тыс. взрывоопасных предметов, рекорд поставили 5-го числа — более 14,8 тыс. боеприпасов»,— комментирует врио губернатора. Накануне он заявил о «скором разгроме ВСУ» в Курской области.

О том, какие потери понесли ВСУ на курском направлении за последние сутки,— в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова