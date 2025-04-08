Главные новости 8 апреля. Ростов-на-Дону и область

На автодороге в Аксайском районе водитель пассажирского автобуса «Москва – Геническ» не справился с управлением. В результате, произошло опрокидывание транспортного средства. На момент аварии в автобусе находились 23 человека.

Южный окружной военный суд приговорил Сергея Косолапа к 18 годам колонии строгого режима за участие в украинском батальоне «Айдар» (организация признана террористической в РФ и запрещена).

В Таганроге, в ходе плановой проверки ФГИС «Меркурий» был выявлен случай изготовления 168 кг бескостной охлажденной свинины с использованием сырья меньшего объема.

Министерство транспорта Ростовской области договорилось с судоходной пассажирской компанией «Дон» о снижении цен на поездки.

В Ростовской области зарегистрировано 50,4 тыс. безработных. По сравнению с данными годичной давности показатель снизился на 16,1%.

По итогам 2024 года Ростовский завод Ростсельмаш заработал 6,9 млрд рублей чистой прибыли. Показатель оказался почти в 2,5 раза ниже результата 2023 года, когда предприятие получило 16,2 млрд рублей.

Для стабильного водоснабжения Шахт, Новошахтинска и Красного Сулина необходима реконструкция Шахтинско-Донского водопровода, стоимость которого оценили в 36 млрд рублей. Первый проекта включает замену почти 30 км магистральных водоводов.

21 апреля Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приступит к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя губернатора-министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Его обвиняют в получении взятки и незаконном хранении оружия.