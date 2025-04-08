На Дону выявлен случай изготовления мясной продукции из сырья меньшего объема

В Таганроге, в ходе плановой проверки ФГИС «Меркурий» выявлен случай изготовления 168 кг бескостной охлажденной свинины с использованием сырья меньшего объема, сообщает пресс-служба донского Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Мониторинговая группа установила, что ветеринарный специалист ГБУ РО «Таганрогская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» оформил транзакцию «производство/переработка» на свинину бескостную, охлажденную. Объем сырья, указанный в документах был значительно меньше произведенной в итоге продукции.

«Данный факт не обеспечивает прослеживаемость продукции при производстве и является нарушением ветеринарных правил организации работы и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме»,– говорится в сообщении.

В результате, ветеринар получил официальное предупреждение, а организации вынесли предостережение о недопустимости подобных нарушений установленных норм.

Валентина Любашенко