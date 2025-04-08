На реконструкцию Шахтинско-Донского водопровода требуется 36 млрд рублей
Для стабильного водоснабжения Шахт, Новошахтинска и Красного Сулина необходима реконструкция Шахтинско-Донского водопровода стоимостью 36 млрд руб., первый этап которой включает замену почти 30 км магистральных водоводов. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Фото: Правительство Ростовской области
«Приоритетными задачами являются снижение аварийности и увеличение числа бригад УРСВ для оперативного реагирования, а также модернизация инфраструктуры»,— добавила министр.
На первом этапе работ в 2024 году была разработана проектная документация на замену 29,3 км магистральных водоводов (две нитки) за 11,6 млрд рублей. В настоящее время ведется поиск федерального финансирования.
На втором этапе после обеспечения финансирования первоначальных работ планируется строительство нового водозабора и очистных сооружений.
Дополнительно инвестиционной программой Шахтинского филиала ГУП РО УРСВ запланирована реконструкция более 15 км водопроводных и 4,8 км канализационных сетей на общую сумму 582,7 млн руб. Работы будут проводиться поэтапно в течение 5 лет.