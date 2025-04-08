В Ростовской области снизят цены на поездки водным транспортом

Министерство транспорта Ростовской области договорилось с судоходной пассажирской компанией «Дон» о снижении цен на поездки. Об этом сообщила министр транспорта региона Алена Беликова в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Навигация по внутренним водным путям была открыта на прошлой неделе. В текущем сезоне цены на поездки будут снижены, говорится в сообщении. На сколько процентов упадет цена не сообщается.

Также госпожа Беликова отметила, что будут добавлены новые направления регулярных пассажирских перевозок. Кроме того, власти региона намерены совершенствовать инфраструктуру причалов и расширять флот компании «Дон» судами нового класса.

Кристина Федичкина