Главные новости 7 апреля. Ростов-на-Дону и область

Компания «Булава» стала владельцем швейных фабрик «Глории Джинс» в Красном Сулине и п. Усть-Донецком. Ранее «Булава» уже выкупила предприятия «Глории Джинс» в Гуково и Зверево. Общая численность персонала четырех фабрик составляет около 500 человек.

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц заявил, что «дальнейшая судьба клуба» будет решена на скором собрании акционеров АО Футбольный клуб «Ростов». Дата проведения собрания пока не назначена.

В Ростовской области средний размер пенсионных выплат по старости в 2025 году вырос до 22 тыс. 690 руб., сообщает пресс-служба регионального Соцфонда. Минимальная сумма выплат составляет 14 тыс. 335 руб. и не должна опускаться ниже величины прожиточного минимума.

С 2010 года в Ростовской области количество фермеров сократилось в два раза. Так, в 2010 году в регионе было зарегистрировано около 14,5 тыс. фермерских хозяйств. К 2014 году их количество сократилось до чуть более 7 тыс.

Сальский районный суд приговорил 22-летнего жителя региона к трем годам колонии общего режима за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Как установил суд, он причастен к телефонному мошенничеству, в результате которого пенсионерка лишилась 1 млн руб.

В Ростове-на-Дону наведут порядок в парке «Дружба», парке Плевен и в Пионерском сквере. Строительно-монтажные работы в «Дружбе» начнутся в следующем году, в парке Плевен власти намерены остановить несанкционированную стройку и привести в порядок существующие объекты, в Пионерском сквере высадят новые деревья.