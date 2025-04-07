Юрий Слюсарь пообещал привести в порядок парки Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону наведут порядок в парке «Дружба», парке Плевен и в Пионерском сквере. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Благоустройства парка «Дружба» должно было завершиться в ноябре 2024 года. Причины срыва сроков расследуют правоохранительные органы. Некачественно выполненные работы переделает новый подрядчик. В этом году будет скорректирована проектно-сметная документация для ремонта парка. Строительно-монтажные работы начнутся в следующем году.

В парке Плевен серьезно нарушены правила эксплуатации, отмечается в сообщении. Власти намерены остановить несанкционированную стройку и привести в порядок существующие объекты.

Также планируется благоустройство Пионерского сквера в Железнодорожном районе.12 апреля в нем высадят деревья.

Мария Иванова