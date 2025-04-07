В Ростовской области количество фермеров сократилось в два раза с 2010 года

С 2010 года в Ростовской области количество фермеров сократилось в два раза. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на президента донской Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Александра Родина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из публикации, в 2010 году в регионе было зарегистрировано около 14,5 тыс. фермерских хозяйств. К 2014 году их количество сократилось до чуть более 7 тыс. По данным 161.ru, только за последний год в Ростовской области обанкротились 400 крестьянско-фермерских хозяйств. Также отмечается, что количество брошенных сельских населенных пунктов с 2010 года выросло с 33 до 67.

По мнению господина Родина, причиной сокращения числа фермеров стала сделанная бывшим губернатором Василием Голубевым ставка на крупный бизнес — при нем такие предприятия получали приоритет при распределении господдержки.

Кристина Федичкина