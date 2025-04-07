Арташес Арутюнянц: Собрание акционеров АО ФК «Ростов» решит судьбу клуба

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц заявил, что «дальнейшая судьба клуба» будет решена на скором собрании акционеров АО Футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщает МатчТВ.

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По словам господина Арутюнянца, дата проведения пока не назначена.

Основным акционером АО Футбольный клуб «Ростов» является правительство Ростовской области, еще порядка 45% доли в АО имеют структуры Арташеса Арутюнянца.

Ранее в СМИ распространялась информация, что ФК «Ростов» может купить известный ростовский предприниматель Иван Саввиди.

Вчера стало известно, что АО Футбольный клуб «Ростов» по итогам 2024 года получило 218,3 млн руб. чистого убытка. Выручка АО составила 2 млрд 571 млн руб.

Сергей Иванов