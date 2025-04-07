На Дону средний размер пенсий вырос до 20 тысяч рублей

В Ростовской области средний размер пенсионных выплат по старости в 2025 году вырос до 22 тыс. 690 руб., сообщает пресс-служба регионального Соцфонда.

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Трудовая пенсия рассчитывается для каждого пенсионера индивидуально, исходя из размера официальной заработной платы и длительности трудового стажа.

Минимальная сумма выплат составляет 14 тыс. 335 руб. и не должна опускаться ниже величины прожиточного минимума. Пенсионерам, чей доход «не дотягивает» до положенной суммы, государство начисляет социальную доплату. В среднем по региону она составляет 3 тыс. 384 руб.

В 2025 году социальные пенсии были увеличены на 7,4%, а страховые – на 5,9%. Размер пенсионных выплат продолжает расти, однако темпы этого роста отстают от уровня инфляции, уточняют в ведомстве.

Валентина Любашенко