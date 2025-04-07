Отказ в рассрочке штрафа на 1,12 млрд рублей, падение выручки «Ядран-Строй»

Наблюдательный совет Ассоциации «НП Совет рынка» отказал «Татэнерго» в рассрочке штрафа на два года. Сумма взыскания составляет 1,12 млрд руб. Штраф был наложен на ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (принадлежит «Татнефти») за отказ от проведения модернизации Нижнекамской ТЭЦ-2.

По результатам 2024 года компания «Ядран-Строй» зафиксировала снижение выручки на 35%, до 1,6 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 12%, достигнув 74 млн руб. В то же время кредиторская задолженность выросла на 18%, составив 1,4 млрд руб.

В 2025 году в Казани в рамках программы «Наш двор» планируется благоустроить дворы 464 многоквартирных домов, выделив на эти цели 4,27 млрд руб. Наибольшее количество дворов будет отремонтировано в Вахитовском и Приволжском районах — 137 территорий. В Кировском и Московском районах обновят 120 дворов, в Советском районе — 106, а в Авиастроительном и Ново-Савиновском — 101 двор.

В 2024 году внешнеторговый оборот Татарстана с государствами, входящими в Организацию исламского сотрудничества (ОИС), вырос на 38% и составил около $8 млрд.

Тани бин Ахмед аль-Зейуди, государственный министр по внешней торговле Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), подтвердил свое участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

На ликвидацию 68 аварийно-опасных участков дорог в Казани в 2025 году выделено 150 млн руб. Планируется установка знаков, освещения и ограждений, обустройство искусственных неровностей, ремонт тротуаров, а также корректировка организации движения.

На развитие системы весового и габаритного контроля транспортных средств в Чувашии направлено 1,1 млрд руб. Средства пойдут на восстановление и модернизацию существующих пунктов контроля на трассах, включая участки Чебоксары — Сурское, «Сура», Никольское — Ядрин — Калинино. Кроме того, новые пункты контроля появятся на дорогах Чебоксары — Сурское и Авданкасы — Моргауши — Козьмодемьянск.

Вероника Лебедева и Денис Асфандьяров, экстрадированные из Бразилии по запросу Генпрокуратуры России, осуждены за мошенничество на сумму свыше 67 млн руб. Суд Вахитовского района Казани признал Лебедеву виновной по ч. 7 ст. 159 УК РФ, а Асфандьярова — по ч. 5 ст. 33, ч. 7 ст. 159 УК РФ (пособничество). Лебедева получила 6 лет и 1 месяц колонии со штрафом 500 тыс., Асфандьяров — 6 лет лишения свободы со штрафом 400 тыс. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Артём Дергунов