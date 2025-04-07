В 2025 году в Казани на устранение 68 опасных участков дорог предусмотрено 150 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на устранение 68 аварийных участков дорог предусмотрено 150 млн рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Казани на устранение 68 аварийных участков дорог предусмотрено 150 млн рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Меры по устранению включают установку знаков, освещения, ограждений, создание искусственных неровностей, ремонт тротуаров и оптимизацию схем движения.

На наиболее аварийных участках дорог будут установлены проекционные пешеходные переходы.

Также в текущем году заменят и восстановят 2250 дорожных знаков и 300 опор для них. Появятся 18 новых Г-образных конструкций с указателями «Движение по полосам».

Артём Дергунов