В Казани на устранение 68 аварийных участков дорог предусмотрено 150 млн рублей
В 2025 году в Казани на устранение 68 опасных участков дорог предусмотрено 150 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
В Казани на устранение 68 аварийных участков дорог предусмотрено 150 млн рублей
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Меры по устранению включают установку знаков, освещения, ограждений, создание искусственных неровностей, ремонт тротуаров и оптимизацию схем движения.
На наиболее аварийных участках дорог будут установлены проекционные пешеходные переходы.
Также в текущем году заменят и восстановят 2250 дорожных знаков и 300 опор для них. Появятся 18 новых Г-образных конструкций с указателями «Движение по полосам».