Татарстанцев, выданных Бразилией, осудили за мошенничество на 67 млн рублей
Двое жителей Татарстана, экстрадированные из Бразилии по запросу Генпрокуратуры России, осуждены за мошенничество на сумму более 67 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Татарстанцев, выданных Бразилией, осудили за мошенничество на 67 млн рублей
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Вахитовский райсуд Казани вынес приговор в отношении Вероники Лебедевой и Дениса Асфандьярова. Лебедева признана виновной по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а Асфандьяров — по ч. 5 ст. 33, ч. 7 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества).
Согласно материалам дела, с января 2017 года по январь 2018 г. Лебедева, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Керами», совместно с коммерческим директором компании Асфандьяровым и неустановленными лицами обманом завладела имуществом других коммерческих организаций на сумму свыше 67 млн руб.
Лебедева заключила договоры на поставку строительных материалов с несколькими фирмами, получила от них аванс в виде 29 квартир в Казани, но обязательства по договорам не выполнила. Асфандьяров, в свою очередь, активно содействовал ей: поддерживал связь с покупателями, демонстрировал квартиры и документы, а также участвовал в оформлении сделок.
В ноябре 2019 года обвиняемые скрылись от следствия. Их местонахождение было установлено в Бразилии. В июне 2024 года они были экстрадированы в Россию для уголовного преследования.
Суд назначил Лебедевой наказание в виде 6 лет и 1 месяца лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб., Асфандьярову — 6 лет колонии со штрафом 400 тыс. руб. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Согласно данным сервиса Rusprofile, основным видом деятельности ООО «Керами», ликвидированным 29 июля 2020 года, с уставным капиталом в 12,5 тыс. руб., являлась прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах. В 2018 году выручка компании составила 1,6 млн руб.