Двое жителей Татарстана, экстрадированные из Бразилии по запросу Генпрокуратуры России, осуждены за мошенничество на сумму более 67 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстанцев, выданных Бразилией, осудили за мошенничество на 67 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстанцев, выданных Бразилией, осудили за мошенничество на 67 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вахитовский райсуд Казани вынес приговор в отношении Вероники Лебедевой и Дениса Асфандьярова. Лебедева признана виновной по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а Асфандьяров — по ч. 5 ст. 33, ч. 7 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества).

Согласно материалам дела, с января 2017 года по январь 2018 г. Лебедева, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Керами», совместно с коммерческим директором компании Асфандьяровым и неустановленными лицами обманом завладела имуществом других коммерческих организаций на сумму свыше 67 млн руб.

Лебедева заключила договоры на поставку строительных материалов с несколькими фирмами, получила от них аванс в виде 29 квартир в Казани, но обязательства по договорам не выполнила. Асфандьяров, в свою очередь, активно содействовал ей: поддерживал связь с покупателями, демонстрировал квартиры и документы, а также участвовал в оформлении сделок.

В ноябре 2019 года обвиняемые скрылись от следствия. Их местонахождение было установлено в Бразилии. В июне 2024 года они были экстрадированы в Россию для уголовного преследования.

Суд назначил Лебедевой наказание в виде 6 лет и 1 месяца лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб., Асфандьярову — 6 лет колонии со штрафом 400 тыс. руб. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Согласно данным сервиса Rusprofile, основным видом деятельности ООО «Керами», ликвидированным 29 июля 2020 года, с уставным капиталом в 12,5 тыс. руб., являлась прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах. В 2018 году выручка компании составила 1,6 млн руб.

Артём Дергунов