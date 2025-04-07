«Совет рынка» отказал в рассрочке штрафа в 1,12 млрд рублей на нижнекамскую ТЭЦ-2

Наблюдательный совет Ассоциации «НП Совет рынка» отклонил просьбу «Татэнерго» о двухлетней рассрочке штрафа в 1,12 млрд руб., который наложен на ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (принадлежит «Татнефти») за отказ от модернизации Нижнекамской ТЭЦ-2. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе регулятора.

Компания планировала разбить сумму штрафа на 24 ежемесячных платежа с марта 2025 по февраль 2027 года. В пояснительной записке «Татэнерго» указало, что единовременная выплата «повлечет за собой банкротство» станции, поскольку штраф превышает месячную выручку и потребует всех средств от продажи электроэнергии за четыре месяца. По данным компании, отсутствие средств на закупку топлива, выплату зарплаты и проведение ремонтных работ негативно скажется на надежности энергоснабжения региона.

Нижнекамская ТЭЦ-2 была включена в программу модернизации в 2019 году. Проект предполагал увеличение установленной мощности до 195 МВт, однако в феврале 2025 года он был исключен из программы распоряжением правительства. Компания объяснила отказ от модернизации удорожанием оборудования и строительно-монтажных работ более чем на 50%, а также увеличением стоимости проекта на 40% из-за переноса сроков и высоких ставок по кредитам.

Подробнее читайте в материале «ТЭЦ поставили на счетчик».

Анар Зейналов