На развитие пунктов весогабаритного контроля в Чувашии выделили 1,1 млрд рублей

На развитие автоматизированной системы весового и габаритного контроля транспортных средств в Чувашии выделили 1,1 млрд руб. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В республике планируют восстановить и модернизировать действующие пункты контроля на участках автомобильных дорог, включая Чебоксары — Сурское, «Сура», Никольское — Ядрин — Калинино. Срок выполнения установлен до 30 ноября 2025 года.

Также планируется устройство новых пунктов контроля на участках автодорог Чебоксары — Сурское и Авданкасы — Моргауши — Козьмодемьянск. Срок выполнения проектных работ — до 1 марта 2026 года, ввод в эксплуатацию — до 1 сентября 2026 года.

Также исполнитель будет обязан содержать и обеспечивать бесперебойную работу пунктов контроля до 31 октября 2029 года. Заказчиком выступает «Центр организации и безопасности дорожного движения» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии.

Влас Северин