Выручка «Ядран-Строй» в 2024 году упала на 35% до 1,6 млрд рублей

По итогам 2024 года выручка компании «Ядран-Строй» снизилась на 35% до 1,6 млрд руб. Информация об этом появилась на портале Rusprofile.

Чистая прибыль организации также уменьшилась на 12% до 74 млн руб. При этом кредиторская задолженность увеличилась на 18% до 1,4 млрд руб.

«Ядран-Строй» с уставным капиталом 1 млн руб. занимается строительством жилых и нежилых зданий. Компания занималась реконструкцией Самосыровского полигона и иловых полей на юге Казани. На их месте организация планирует построить мегапарк «Большая Волга» за 67 млрд руб.

Диана Соловьёва