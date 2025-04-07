Министр внешней торговли ОАЭ объявил о своем участии в KazanForum-2025

Государственный министр по внешней торговле Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Тани бин Ахмед аль-Зейуди подтвердил свое участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на главу Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талию Минуллину.

По словам госпожи Минуллиной, в ходе встречи с министром внешней торговли была достигнута договоренность о его участии в форуме.

«Мы проговорили возможность участия женских деловых объединений, потому что на форуме идут отдельные мероприятия по женскому лидерству. Также поговорили о девелопменте, потому что проходит большая специализированная выставка в рамках KazanForum», — сказала Минуллина.

Артём Дергунов