Министр внешней торговли ОАЭ объявил о своем участии в KazanForum-2025
Государственный министр по внешней торговле Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Тани бин Ахмед аль-Зейуди подтвердил свое участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на главу Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талию Минуллину.
По словам госпожи Минуллиной, в ходе встречи с министром внешней торговли была достигнута договоренность о его участии в форуме.
«Мы проговорили возможность участия женских деловых объединений, потому что на форуме идут отдельные мероприятия по женскому лидерству. Также поговорили о девелопменте, потому что проходит большая специализированная выставка в рамках KazanForum», — сказала Минуллина.