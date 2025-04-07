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Мэр Екатеринбурга заявил о планах увеличить число запретных зон для самокатов

В Екатеринбурге увеличат количество зон, на которых использование электросамокатов будет запрещено, сообщил в ходе прямой линии мэр Алексей Орлов. В качестве примера он привел территорию ледового комплекса «УГМК Арена». «Там скапливается большое количество людей, особенно сейчас, во время хоккейных матчей, и вопрос их безопасности ключевой»,— сказал господин Орлов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На территории Екатеринбурга определены девять зон, в которых запрещено перемещаться на электросамокатах. В частности, это территория ЦПКиО имени Маяковского, парк имени Энгельса, Дендропарк на улице 8 Марта, Олимпийская набережная от улицы Челюскинцев до ДИВСа, мост через реку Исеть по улице Челюскинцев, парки «Зеленая роща», «Уралмаш» и «Эльмаш». Установлен запрет для парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ) на «треугольниках видимости» перекрестков, мостах и путепроводах.

Мэр добавил, что в ближайшее время власти и представители кикшеринговых компаний согласуют локации, в которых будет возможна парковка СИМ. «Мы идем по пути создания баланса для всех сторон. СИМ с удовольствием пользуется молодежь и люди среднего возраста. Меры, которые мы принимаем, соблюдаются»,— заверил Алексей Орлов.

Ранее, в марте, об открытии сезона сообщили все кикшеринговые сервисы, которые предоставляют услуги по аренде СИМ в Екатеринбурге — «МТС Юрент», «Яндекс Go» и Whoosh. Общее число электросамокатов компаний в городе составит более 16,5 тыс. единиц.

С этим городские и региональные власти продолжают обсуждать введение дополнительных ограничений для СИМ. В начале марта мэрия Екатеринбурга подвела итоги соответствующего опроса на портале «Госуслуги», в котором наибольшее число голосов получил вариант о полном запрете электросамокатов в муниципалитете. В мэрии приняли итоги опроса к сведению и пообещали не запрещать СИМ, а найти «оптимальный баланс интересов между всеми участниками дорожного процесса». В ходе выступления перед депутатами регионального заксобарния начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков призвал власти сосредоточиться на создании «нормальной инфраструктуры» для электросамокатов вместо обсуждения их полного запрета.

Василий Алексеев

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