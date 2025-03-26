Whoosh запустит более 7 тысяч электросамокатов в Екатеринбурге с 26 марта

Сервис кикшеринга Whoosh разместит более 7 тыс. средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Екатеринбурге с 26 марта, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании. Отмечается, что за время межсезонья все электросамокаты прошли «глубокое техобслуживание». По данным компании, в 2024 году жители и гости Екатеринбурга совершили более 5,8 млн поездок на СИМ сервиса и проехали на них около 11,5 млн км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Екатеринбург стал лидером среди российских городов по вовлеченности кикшеринга в транспортную систему. 95% поездок в течение сезона совершалось по транспортному сценарию: не для досуга и прогулки, а по делам, чаще всего от жилых кварталов до остановок общественного транспорта, офисов и торговых центров»,— пояснил пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев. Он подчеркнул, что среднее количество поездок на активного пользователя в городе составило 25,5, что превысило аналогичный показатель 2024 года на 40%.

В компании отметили, что в случае значительных осадков или кратковременного похолодания в ночные и утренние часы в ближайшее время электросамокаты могут становиться недоступными для поездок. «Они будут находиться на улицах города, но до улучшения погоды начать поездку на них будет невозможно. Вся информация о доступности поездок будет отображаться в мобильном приложении»,— добавил господин Балакирев.

В Whoosh подчеркнули, что компания работает с мэрией Екатеринбурга по повышению безопасности использования электросамокатов для жителей и гостей города. «Регистрация новых пользователей будет осуществляться с привлечением данных банковских ID, что позволит препятствовать поездкам детей на электросамокатах»,— отметил Денис Балакирев. В компании добавили, что в городе сохранятся зоны автоматического снижения скорости в местах большого скопления пешеходов, парках и скверах, которые были установлены ранее.

Об открытии сезона сообщили все кикшеринговые сервисы, которые предоставляют услуги по аренде СИМ в Екатеринбурге — «МТС Юрент», «Яндекс Go» и Whoosh. Общее число электросамокатов компаний в городе составит более 16,5 тыс. единиц.

С этим городские и региональные власти продолжают обсуждать введение дополнительных ограничений для СИМ. В начале марта мэрия Екатеринбурга подвела итоги соответствующего опроса на портале «Госуслуги», в котором наибольшее число голосов получил вариант о полном запрете электросамокатов в муниципалитете. В мэрии приняли итоги опроса к сведению и пообещали не запрещать СИМ, а найти «оптимальный баланс интересов между всеми участниками дорожного процесса». В ходе выступления перед депутатами регионального заксобарния начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков призвал власти сосредоточиться на создании «нормальной инфраструктуры» для электросамокатов вместо обсуждения их полного запрета.

Василий Алексеев