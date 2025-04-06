Главные новости за неделю 31 марта-6 апреля. Ростов-на-Дону и область

Врио губернатора Рoстовской области Юрий Слюсaрь подписал указ о назначении на должность министра региональной политики и массовых коммуникаций региона Алексaндра Никитoчкина. К обязанностям в новой должности он приступит с 10 апреля.

Стали известны данные финансовой отчетности АО Футбольный клуб «Ростов» за 2024 год. Из них следует, что по итогам прошлого года футбольное предприятие получило 218,3 млн руб. чистого убытка.

Уголовное дело бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева поступило в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону. Виталия Кушнарева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Власти Ростовской области уточнили регламент пересечения административной границы с Донецкой и Луганской народными республиками. По новым правилам все пункты пропуска будут делиться на три категории - по доступности переходов через них для разных групп жителей. Цель – поддержание безопасности.

В Таганроге из-за атаки беспилотников в ночь на 2 апреля повреждены два многоквартирных дома - девятиэтажный дом по адресу улица Лизы Чайкиной, 57, а также семиэтажный дом на улице Ленина, 147. Пострадали два человека.

В Ростовской области гражданин Украины Станислав Руденко осужден на 10 лет за содействие террористической деятельности. С ноября 2023 года по июль 2024 года Руденко отправлял денежные средства украинскому военизированному националистическому объединению «Азов» (признано в РФ террористическим и запрещено).

Федеральная антимонопольная служба приостановила поиск подрядчика для второго этапа реконструкции северного обхода Ростова-на-Дону, объявленного министерством транспорта Ростовской области. Это произошло после жалобы АО «Донаэродорстрой» на проект контракта.