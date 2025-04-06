ФК «Ростов» получил 218 млн рублей чистого убытка в 2024 году

АО Футбольный клуб «Ростов» по итогам 2024 года получило 218,3 млн руб. чистого убытка. Выручка АО составила 2 млрд 571 млн руб. Об этом сообщается в информационной системе rusprofile со ссылкой на финансовую отчетность футбольного предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница ФК «Ростов» в социальной сети Вконтакте. Фото: Страница ФК «Ростов» в социальной сети Вконтакте.

По итогам 2023 года АО Футбольный клуб «Ростов» смогло заработать чистую прибыль в размере 360,1 млн руб. при выручке 2 млрд 525 млн руб. 2023 год стал для АО единственных прибыльным за прошедшие четыре года.

Основным акционером АО Футбольный клуб «Ростов» является правительство Ростовской области, еще порядка 45% доли в АО имеют структуры известного ростовского предпринимателя Арташеса Арутюнянца. Он же является президентом ФК.

Ранее в СМИ распространялась информация, что ФК «Ростов» может купить известный ростовский предприниматель Иван Саввиди.

В конце марта господин Арутюнянц говорил о грядущем заседании совета директоров АО Футбольный клуб «Ростов», следствием которого могут стать изменения с составе или долях акционеров.

Сергей Иванов