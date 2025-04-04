Врио губернатора Рoстовской области Юрий Слюсaрь сегодня подписал указ о назначении на должность министра региональной политики и массовых коммуникаций региона Алексaндра Никитoчкина. К обязанностям в новой должности он приступит с 10 апреля. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

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До этого назначения господин Никиточкин последние четыре года работал руководителем областного Комитета по молодежной политике.

Новый глава минрегиона родом из Новoчеркасска, ему 38 лет.

Согласно сообщению, Влaдимир Oстровский, который в последнее время был и.о. главы министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, продолжит работу в должности первого заместителя министра.

В свою очередь, исполнение обязанностей главы Комитета по молодежной политике возложено на заместителя Дениса Бaрсукова.

Сергей Иванов