Торги на реконструкцию северного обхода Ростова приостановлены из-за жалобы в ФАС

Федеральная антимонопольная служба приостановила поиск подрядчика для второго этапа реконструкции северного обхода Ростова-на-Дону, объявленного министерством транспорта Ростовской области. Это произошло после жалобы АО «Донаэродорстрой» на проект контракта, следует из сообщения ФАС.

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В жалобе указывается, что проект контракта не соответствует типовым условиям, установленным правительством РФ, содержит условия о банковском сопровождении в устаревшей редакции и противоречивые требования по обеспечению исполнения контракта. Также «Донаэродорстрой» отмечает избыточные обязанности для подрядчика и несправедливое условие о невозмещении расходов на услуги представителя, независимо от исхода дела.

Размер штрафа за ненадлежащее исполнение контракта также противоречит правилам. Жалоба будет рассмотрена ФАС 31 марта.

Ранее министерство транспорта объявило аукцион на реконструкцию дорог «Магистраль "Дон"» и северного обхода Ростова-на-Дону, включая участок от п. Щепкин до автодороги г. Ростов-на-Дону - сл. Родионово-Несветайская - г. Новошахтинск с подъездом к КСП «Темерницкое» в Аксайском и Мясниковском районах. Работы должны быть завершены до 30 ноября 2027 года, а стоимость проекта составляет 4,459 млрд руб.

Николай Аксенов