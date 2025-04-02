Слюсарь: в Таганроге при атаке БПЛА пострадали два человека

В Таганроге из-за атаки беспилотников повреждены два многоквартирных дома, пострадали два человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«К медицинской помощи обратились два человека с легкими ранениями: ожогами и порезами. Жертв нет. У домов установлено оцепление»,— говорится в сообщении.

В результате атаки загорелись девятиэтажный дом по адресу улица Лизы Чайкиной, 57, а также семиэтажный дом на улице Ленина, 147. Один из беспилотников был найден в переулке 1-й Новый, 26.

С 23:15 в Таганроге введен режим чрезвычайной ситуации. Муниципальная комиссия приступит к обследованию и установлению ущерба утром 2 апреля. Из дома по улице Лизы Чайкиной эвакуировано 85 жителей. Дом от коммуникаций не отключен, по оценке специалистов, несущие конструкции дома не пострадали. После обследования саперами жильцам разрешат вернуться в квартиры.

На всей территории Ростовской области 1 апреля в 22:28 объявили беспилотную опасность.

Тат Гаспарян