Железнодорожный райсуд Ростова принял дело экс-замгубернатора Виталия Кушнарева

Уголовное дело бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева поступило в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева Виталий Кушнарев

Фото: t.me / kushnarevvv / 1947 Слева Виталий Кушнарев

Фото: t.me / kushnarevvv / 1947

«В Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Ростовской области Кушнарева В. В., обвиняемого по ч. 6 ст. 290, и ч. 1 ст. 222 УК РФ», - говорится в сообщении.

Виталия Кушнарева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Следствие установило, что в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн руб. за беспрепятственную приемку работ по строительству и содержанию дорог. Предприниматель обратился в УФСБ, и 24 ноября 2024 года Кушнарев был задержан при получении первой части взятки в размере 27 млн руб.

Кроме того, в ноябре 2024 года Виталий Кушнарев незаконно приобрел пистолет марки «Кольт» и патроны к нему, которые хранил без разрешения. Обвиняемый находится под стражей.

Господин Кушнарев возглавлял донской Минтранс в 2014-2016 годах, затем до 2021 года занимал пост главы администрации донской столицы. Позже он стал депутатом Госдумы, но в 2024 году сложил с себя депутатские полномочия, получив предложение вернуться в областное правительство, в котором снова возглавил Минтранс.

Сергей Иванов