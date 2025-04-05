Главные новости за 5 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

В Сочи приземлились девять самолетов, ранее ушедших на запасные аэродромы. На других площадках остаются два рейса: SU-1140 и DP-312, которые находятся в Махачкале и во Владикавказе.

Через поддельные соцвыплаты в Краснодаре мошенники украли 14 млн рублей бюджетных средств. На имущество обвиняемых наложен арест — заблокированы более 100 банковских счетов, а также арестованы движимое и недвижимое имущество.

Метеорологи прогнозируют значительное похолодание в Крыму и Краснодарском крае в середине следующей недели, которому будут предшествовать дожди, грозы и усиление ветра.

Прокуратура проверяет обрушение подпорной стены в Крыму. Повреждены газопровод и водопроводная магистраль, также существует угроза разрушения проезжей части.

На нескольких участках берега Анапы нашли новые выбросы мазута. Их обнаружили на участке береговой линии между станицей Благовещенской и селом Витязево, а также в территории Московского района на пляже рядом с детским лагерем «Приморский» и на пляже кемпинга «Пляжный поселок».

Полиция Краснодара ищет жителя, повредившего автомобиль с символикой «Z». Ему может грозить ответственность по ст. 20.3.3 КоАП РФ за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ.

За неделю в Краснодаре специалисты привели в порядок 169 мест воинских захоронений на кладбищах. Вывезли 20 куб. м мусора, убрали сорняки и поросль, а также очистили надгробия и покрасили красные звезды на памятниках.