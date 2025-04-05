В Краснодаре привели в порядок 169 мест воинских захоронений

За неделю в Краснодаре специалисты привели в порядок 169 мест воинских захоронений на кладбищах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

Работы провели на Всесвятском, Дубинском, Пашковском, Славянском кладбищах и в хуторе Ленина. Специалисты вывезли 20 куб. м мусора, убрали сорняки и поросль, а также очистили надгробия и покрасили красные звезды на памятниках.

По словам главы города, в рамках субботников звезды устанавливают только на могилы, которые уже очистили. Для этого используется прочный композитный материал. Каждый житель Краснодара может получить звезду, чтобы украсить могилу своего героя.

«Мы приняли решение вернуть традицию по их установке, чтобы все видели: здесь покоится герой», — подчеркнул Евгений Наумов.

Алина Зорина