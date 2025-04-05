В Сочи приземлились девять самолетов, ранее ушедших на запасные аэродромы

По данным на 14:45 мск, девять самолетов, ранее ушедших на запасные аэродромы из-за тумана, приземлились в аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На запасных аэродромах остаются два рейса: SU-1140 и DP-312. Они находятся в Махачкале и во Владикавказе.

Пресс-служба аэропорта отмечает, что в ближайшее время возможны изменения в расписании, так как сохраняются сложные погодные условия. Пассажирам рекомендуют следить за информацией на онлайн-табло.

Ранее, утром 5 апреля, в Сочи вернулись три самолета, ранее отправившихся на запасные аэродромы. До этого, 3 апреля, девять самолетов, направлявшихся в Сочи, также развернули из-за непогоды. Позже семь из них приземлились в аэропорту города-курорта.

Алина Зорина