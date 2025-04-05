Полиция Краснодара ищет жителя, повредившего автомобиль с символикой «Z»

Полиция Краснодара начала проверку после того, как неизвестный ночью сорвал наклейку с символикой «Z» с припаркованного автомобиля по улице Комарова и спустил шины. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В рамках проверки полиция установит личность нарушителя и выяснит мотивы его действий.

По предварительным данным, в действиях мужчины усматриваются признаки сразу нескольких административных правонарушений. Ему может грозить ответственность по ст. 20.3.3 КоАП РФ за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ, что предусматривает штраф от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Также его могут привлечь по ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство, по которой предусмотрено наказание до 15 суток административного ареста.

Алина Зорина