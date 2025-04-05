Через поддельные соцвыплаты в Краснодаре мошенники украли 14 млн рублей

Четверо обвиняемых в мошенничестве с социальными выплатами, похитившие более 14 млн руб. из бюджета Краснодарского края, предстанут перед судом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с марта 2020 по июль 2022 года фигуранты, используя должность главного бухгалтера организации по заготовке металла, открывали банковские счета на ничего не подозревающих граждан под видом зарплатного проекта. Информацию об этих счетах они передавали сообщнику, работавшему в Управлении социальной защиты Краснодара, который незаконно оформлял социальные выплаты на более чем 40 человек. Поступившими на счета деньгами распоряжались сами злоумышленники.

В результате этих действий бюджету Краснодарского края был причинен ущерб на крупную денежную сумму. На имущество обвиняемых наложен арест — заблокированы более 100 банковских счетов, а также арестованы движимое и недвижимое имущество.

Фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара.

Алина Зорина