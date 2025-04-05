Резкое похолодание ожидается на Кубани и в Крыму в середине недели

Метеорологи прогнозируют значительное похолодание в Крыму и Краснодарском крае в середине следующей недели, которому будут предшествовать дожди, грозы и усиление ветра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Сейчас на юг европейской части России поступают умеренно прохладные воздушные массы. В выходные дни температура будет превышать норму на 2-3 градуса: в Краснодарском крае ожидается от +15 до +20, в Ростовской области и северных районах Кубани — от +13 до +18. Дневные показатели составят от +5 до +10. В Крыму похолодание будет еще значительнее — в степных районах ожидаются заморозки до -2 градусов.

В воскресенье в Республике Крым начнутся интенсивные осадки, ветер усилится до 25 м/с, а в горных районах возможен мокрый снег. В Краснодарском крае сначала на Черноморском побережье в выходные, а с понедельника на всей территории пройдут сильные дожди с грозами.

Алина Зорина