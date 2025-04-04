Главные новости за 4 апреля. Сочи

В одной из гимназий Сочи скончалась 45-летняя учительница начальных классов. Полиция проводит проверку.

Сочи возглавил список российских городов с наивысшим качеством жизни по итогам первого квартала 2025 года. Население высоко оценивает свой материальный достаток и качество медицинских услуг.

В пятницу, 4 марта, специалисты обнаружили тело пропавшего 68-летнего жителя Сочи в одном из ручьев, впадающих в реку Большую Хероту. Поисковая операция длилась пять дней.

Синоптики предупредили о надвигающемся тумане в Сочи и на федеральной территории Сириус 4–5 апреля 2025 года. Согласно прогнозу, видимость на дорогах сократится до 0,5–1 км.

Суд Сочи удовлетворил иск заместителя прокурора Краснодарского края о возмещении убытков в размере 42 млн руб., причиненных самовольным строительством многоэтажного дома бывшим председателем Краснодарского краевого суда Александром Черновым и тремя соучастниками.

СКР проводит процессуальную проверку по факту нападения двух собак на пенсионерку в Сочи. Местная жительница получила телесные повреждения.

В 2025 году в Сочи обновят семь школьных пищеблоков, выделив на это более 57 млн руб. из краевого бюджета. Ремонтные работы стартуют в конце мая, после начала школьных каникул.