В сочинской гимназии скончалась 45-летняя учительница начальных классов

В одной из гимназий Сочи скончалась 45-летняя учительница начальных классов. Полиция проводит проверку, сообщает kuban.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Инцидент произошел 4 апреля 2025 года в образовательном учреждении, расположенном на улице 60 лет ВЛКСМ.

По информации из социальных сетей, педагог почувствовала себя плохо, поднимаясь по лестнице. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи, однако медикам не удалось спасти женщину.

«В полицию Сочи поступило сообщение о смерти 45-летней учительницы начальных классов на рабочем месте в одной из гимназий города. Сотрудниками полиции проводится проверка»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Мария Удовик