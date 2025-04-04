В горах Сочи нашли тело пропавшего пенсионера

В пятницу, 4 марта, специалисты обнаружили тело пропавшего 68-летнего жителя Сочи в одном из ручьев, впадающих в реку Большую Хероту, после пяти дней поисковой операции. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Ключевую роль в обнаружении сыграла собака по кличке Мальта, принадлежащая сотруднику поисково-спасательного отряда Алексею Кононову. Животное нашло погибшего на третий час работы.

«Мы спускались по ручью, на пути встретился завал из деревьев. Мальта преодолела его быстрее меня, пока я обходил препятствие. В этот момент услышал, как она гавкнула один раз. Когда я появился в поле ее зрения, она уже начала уверенно гавкать — тем самым обозначать, что обнаружила человека»,— рассказал спасатель.

Тело погибшего транспортировали в носилках из труднодоступной местности и передали сотрудникам следственных органов.

«Ъ-Сочи» писал, что пенсионер пропал вечером 30 марта. Местный житель хотел подняться к руинам древнего храма, расположенного на высоте 634 м над уровнем моря. Жена ожидала супруга возле автомобиля, но сочинец так и не вернулся из леса.

Мария Удовик