Суд обязал экс-главу крайсуда возместить ущерб за самострой в Сочи

Суд Сочи удовлетворил иск заместителя прокурора Краснодарского края о возмещении убытков в размере 42 млн руб., причиненных самовольным строительством многоэтажного дома бывшим председателем Краснодарского краевого суда Александром Черновым и тремя соучастниками. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Адлерский районный суд Сочи 28 марта 2025 года удовлетворил иск заместителя прокурора Краснодарского края к четырем лицам о возмещении убытков от самовольного строительства многоэтажного жилого дома. Среди ответчиков — бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов, а также Владимир Бахметьев, Елена Сухарева и Лиана Сурцова.

По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, до 2009 года ответчики создали группу для незаконного возведения семиэтажного многоквартирного дома в Хостинском районе Сочи. Участок не предназначался для жилищного строительства. Впоследствии здание узаконили через суд, а квартиры распродали.

Самовольное строительство потребовало от администрации дополнительных затрат на ввод объектов социальной инфраструктуры в размере 42 млн руб.

Александр Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд с 1994 по 2019 годы. Правоохранительные органы считают, что в этот период экс-глава крайсуда нарушал антикоррупционное законодательство, став совладельцем активов общей стоимостью 7 млрд руб.

В октябре 2024 года Кропоткинский городской суд принял к производству иск Генпрокуратуры РФ. Имущество Александра Чернова в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Кропоткине и Москве арестовали. В декабре 2024 года дело экс-главы крайсуда и его родственников передали на рассмотрение в Красногорский городской суд Московской области.

Мария Удовик