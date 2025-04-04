СКР начал проверку после нападения двух собак на пенсионерку в Сочи

СКР проводит процессуальную проверку по факту нападения двух собак на пенсионерку в Сочи, сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале. Местная жительница получила телесные повреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Сообщение о происшествии поступило правоохранительным органам во вторник, 1 апреля. На лестничной площадке многоквартирного дома две собаки породы стаффорд напали на женщину. В результате местная жительница получила серьезные травмы рук, ноги и живота, что потребовало ее госпитализации. Полицейские курорта выяснили, что собаки принадлежат 35-летнему соседу пенсионерки.

Руководитель ведомства поручил главе следственного управления по Краснодарскому краю Александру Маслову представить в центральный аппарат доклад о ходе проверки случившегося. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте две хаски напали на девятилетнего мальчика, причинив ему множественные укушено-рваные раны лица. После первого этапа реконструктивно-пластической операции по пересадке тканей состояние пострадавшего мальчика стабилизировалось.

Мария Удовик