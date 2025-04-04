Густой туман накроет Сочи и Сириус 4–5 апреля

Синоптики предупредили о надвигающемся тумане в Сочи и на федеральной территории Сириус 4–5 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно прогнозу, видимость на дорогах сократится до 0,5–1 км.

Жителям и гостям курорта рекомендуется соблюдать меры предосторожности, особенно при управлении транспортными средствами. В экстренных ситуациях следует звонить по единому номеру 112.

Мария Удовик