На модернизацию школьных пищеблоков Сочи направят свыше 57 млн рублей

В 2025 году в Сочи обновят семь школьных пищеблоков, выделив на это более 57 млн рубл. из краевого бюджета, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. Ремонтные работы стартуют в конце мая, после начала школьных каникул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Сейчас 39 тыс. учащихся сочинских школ, что составляет почти половину от общего числа обучающихся, получают бесплатное горячее питание. Школьные столовые предлагают разнообразное меню из экологически чистых продуктов, выращенных в Сочи и на территории Краснодарского края.

Ассортимент блюд ежедневно включает десятки наименований, что обеспечивает возможность выбора для школьников. Меню регулярно пересматривается с учетом пожеланий учеников и их родителей, корректировки вносятся каждый сезон.

Мария Удовик